Изучают почтовые ящики: В Росгвардии пояснили, как грабители выбирают дачи для взлома

«В первую очередь это наши почтовые ящики, которые в отсутствие хозяина дома не убираются. Ящики захламляются рекламными сообщениями. Еще грабители, бывает, ставят метку, вымазывая каким-то средством калитку, либо повесят какую-то тряпку. Смотрят, кто и как на это реагирует, и делают выводу. Кроме того, правонарушители отслеживают местоположение хозяина дома по соцсетям, особенно если человек рассказывает там, что он в отпуске, в отъезде. Еще один способ, когда с неизвестных номеров звонят детям, а дети по неопытности рассказывают какие-то вещи, которые нежелательно рассказывать», - рассказал он.

Также Романенко сообщил «Радиоточке НСН», что по итогу прошлого года в Подмосковье зафиксировано 500 фактов краж с дачных участков. Чаще всего преступники похищают строительную либо садовую технику и металл.

