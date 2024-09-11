Изучают почтовые ящики: В Росгвардии пояснили, как грабители выбирают дачи для взлома

Планируя кражу, преступники могут отслеживать местонахождение владельца дачи в соцсетях, пояснил НСН Александра Романенко.

Переполненные почтовые ящики и публикации в соцсетях могут свидетельствовать о длительном отсутствии хозяев дачных участков, заявил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковника полиции Александра Романенко.

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«В первую очередь это наши почтовые ящики, которые в отсутствие хозяина дома не убираются. Ящики захламляются рекламными сообщениями. Еще грабители, бывает, ставят метку, вымазывая каким-то средством калитку, либо повесят какую-то тряпку. Смотрят, кто и как на это реагирует, и делают выводу. Кроме того, правонарушители отслеживают местоположение хозяина дома по соцсетям, особенно если человек рассказывает там, что он в отпуске, в отъезде. Еще один способ, когда с неизвестных номеров звонят детям, а дети по неопытности рассказывают какие-то вещи, которые нежелательно рассказывать», - рассказал он.

Также Романенко сообщил «Радиоточке НСН», что по итогу прошлого года в Подмосковье зафиксировано 500 фактов краж с дачных участков. Чаще всего преступники похищают строительную либо садовую технику и металл.

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ФОТО: РИА Новости
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