Техника и металл: В Росгвардии сообщили, что становится наживой грабителей дачных участков
По итогу 2023 года в Московской области зафиксировано 500 случаев краж с дачных участков, рассказал НСН Александра Романенко.
По итогу 2023 года на дачах Подмосковья зафиксировано 500 фактов краж, с каждым годом подобных случаев все меньше, сообщил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковника полиции Александра Романенко.
«По данным правоохранительных органов за прошлый год в Подмосковье и ТиНАО зарегистрировано 500 фактов краж из дачных участков и дачных домов. При этом каждый год происходит снижение подобных случаев на 15-20% благодаря работе правоохранительных органов и развитию технических средств охраны», - сказал он.
Как добавил Романенко, если раньше целью грабителей были деньги и ценные украшения, то сегодня все чаще фиксируют случаи кражи техники с дачных участков.
«Если раньше это были драгоценности и деньги, то сейчас граждане их берегут. Уезжая на зимний период с дач, россияне оставляют на своих участках и в помещениях строительную технику, садовые принадлежности, а это на самом деле довольно дорогие вещи. Грабители делают акцент на них. И есть зарегистрированные факты краж металлических изделий на металлолом», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в квартирах Москвы, охраняемых Росгвардией, за первую половину лета 2024 года не зафиксировано ни одной кражи. По итогу 2023 года число краж снизилось на 25%, напоминает «Радиоточка НСН».
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