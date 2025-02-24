25.02.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Ковид летучей мыши: ждать ли новой пандемии?»

Москвичи пожаловались на мощный вирус, который ходит по столице. Среди основных симптомов — температура под 40, сильный кашель и насморк. Тем временем в некоторых регионах России фиксируют вспышки свинки, а в Китае выявили новый вид коронавируса HKU5-CoV-2, который обнаружили у летучих мышей в Гонконге. Ученые заявили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. Эксперты отмечают, что HKU5-CoV-2 «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения». Штамм очень похож на другой ковид, от которого умирают 35% заболевших. Говорят, что летучие мыши являются главными биорезервуарами вирусов с пандемическим потенциалом. В одном исследовании у летучих мышей обнаружили 137 вирусов, из которых 61 вирус может стать источником инфекции других животных.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Что известно о новом вирусе?

Чем новый вирус отличается от предыдущих коронавирусов?

На сколько он опасен?

Возможна ли новая пандемия?

Будет ли введен масочный режим?

Поможет ли от нового штамма прививка?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

