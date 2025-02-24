25.02.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Ковид летучей мыши: ждать ли новой пандемии?»
Москвичи пожаловались на мощный вирус, который ходит по столице. Среди основных симптомов — температура под 40, сильный кашель и насморк. Тем временем в некоторых регионах России фиксируют вспышки свинки, а в Китае выявили новый вид коронавируса HKU5-CoV-2, который обнаружили у летучих мышей в Гонконге. Ученые заявили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. Эксперты отмечают, что HKU5-CoV-2 «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения». Штамм очень похож на другой ковид, от которого умирают 35% заболевших. Говорят, что летучие мыши являются главными биорезервуарами вирусов с пандемическим потенциалом. В одном исследовании у летучих мышей обнаружили 137 вирусов, из которых 61 вирус может стать источником инфекции других животных.
В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:
- Что известно о новом вирусе?
- Чем новый вирус отличается от предыдущих коронавирусов?
- На сколько он опасен?
- Возможна ли новая пандемия?
- Будет ли введен масочный режим?
- Поможет ли от нового штамма прививка?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8