Онищенко: Масленица является самым благоприятным временем для зачатия

Масленица несет глубокий смысл, в том числе и в решении демографических проблем, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко. 

Масленица является самым благоприятным временем для зачатия, поскольку в конце осени рождаются самые здоровые дети, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Масленица – древняя наша народная традиция, которая несет глубокий смысл, в том числе и в решении демографических проблем, которые в нашей стране есть. Это не православный, а языческий праздник. Заканчивается зима… Первый день недели – это встреча. Пекут блины, начинают их кушать. Во вторник – заигрыш: начинаются гуляния. В среду начинают принимать гостей, а зятья ходят к теще на блины. В четверг разгуляй – в городах проводились кулачные бои. В пятницу – тещины вечорки: зять идет к теще в гости. В субботу золовкины посиделки. В этот день молодые гости идут к родственникам мужа, идет сватовство. Это же самое благоприятное время для зачатия будущей жизни, поскольку тогда ребенок родится в конце осени, когда у нас закончены все работы и накоплены силы. Самые здоровые дети рождаются… Вот в чем смысл Масленицы! В воскресенье наедаются блинов от пуза, и входят в самый строгий, пасхальный пост», - сказал Онищенко.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала в разговоре с НСН, что взрослый мужчина может съесть до шести блинов, при этом наличие мясной, грибной или сладкой калорийной начинки сразу сокращает допустимое число блинов вдвое, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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