Онищенко: Заболеваемость в РФ ниже на 5%, чем в аналогичное время в предыдущие годы

В этом году вирусы гриппа, прежде всего H1N1 и H3N2, даже не достигли доминирующего состояния: на них приходится 17,3% случаев заражений за седьмую неделю, отметил в эфире НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 

Заболеваемость в России на седьмую неделю 2025 года ниже на 5%, чем аналогичное время в предыдущие годы, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Уровень заболеваемости составляет 85,3 на 10 тысяч населения за седьмую неделю. А базовая линия – многолетний эпидемический порог, который мы выводим многолетними наблюдениями – 89,9. То есть, ниже на 5%, чем было за многие годы наблюдения. В этом году вирусы гриппа, прежде всего H1N1 и H3N2, даже не достигли доминирующего состояния: на них приходится 17,3% случаев заражений за седьмую неделю. Большую часть в структуре заболеваемости сейчас занимают РС-вирусы, но они не доминируют. Удельный вес случаев гриппа 17,3% за неделю, а за период подъема по 5% доходит. В том числе 3,5% из 17% несубтипированного гриппа. С ковидом у нас госпитализированы 904 человека, и это снижение. На конце эпидемического подъема у нас всегда начинает доминировать грипп Б», - сказал Онищенко.
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Он выразил уверенность, что в России не был зарегистрирован грипп H5N1 из-за недостаточного эффективного мониторинга.

«У нас ни разу не был зарегистрирован грипп H5N1. Я уверен, что он у нас есть, просто чувствительность нашего национального мониторинга недостаточна. Над этим надо поработать, в этом году это уже не страшно. Но нужно подумать над этим, готовясь к сезону следующего года, а мы уже начали к нему готовиться хотя бы тем, что начинаем в марте уже производить вакцину на будущий сезон 2025-2026 года», - указал собеседник НСН.

Онищенко добавил, что эпидемический процесс закончится в марте.

«Эпидемический процесс закончится в марте, это показывают многолетние наблюдения. Но при этом надо помнить, что заканчивается зима: мы чувствуем недосыпание, слабость, это всё признаки истощения», - резюмировал он.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН заявила, что в феврале-марте в России ожидается новая волна заболеваемости гриппом, до которой еще можно успеть вакцинироваться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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