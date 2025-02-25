Онищенко: Заболеваемость в РФ ниже на 5%, чем в аналогичное время в предыдущие годы

Он выразил уверенность, что в России не был зарегистрирован грипп H5N1 из-за недостаточного эффективного мониторинга.

«У нас ни разу не был зарегистрирован грипп H5N1. Я уверен, что он у нас есть, просто чувствительность нашего национального мониторинга недостаточна. Над этим надо поработать, в этом году это уже не страшно. Но нужно подумать над этим, готовясь к сезону следующего года, а мы уже начали к нему готовиться хотя бы тем, что начинаем в марте уже производить вакцину на будущий сезон 2025-2026 года», - указал собеседник НСН.

Онищенко добавил, что эпидемический процесс закончится в марте.

«Эпидемический процесс закончится в марте, это показывают многолетние наблюдения. Но при этом надо помнить, что заканчивается зима: мы чувствуем недосыпание, слабость, это всё признаки истощения», - резюмировал он.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с НСН заявила, что в феврале-марте в России ожидается новая волна заболеваемости гриппом, до которой еще можно успеть вакцинироваться, передает «Радиоточка НСН».

