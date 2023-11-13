14.11.2023 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Климат бьет рекорды. Когда зима придет в Москву?»

Этой осенью погода во многих регионах России удивляет. В Москве и Санкт-Петербурге в начале ноября по-сентябрьски тепло, а на юге и вовсе еще не завершился купальный сезон. Такого теплого последнего месяца осени в столичном регионе не было давно. 1 ноября температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса. Ночь с 6 на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года, температура не опустилась ниже отметки в плюс 9,2 градуса. По сообщениям СМИ, в Москве климатическая зима наступила именно 13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, осредненным за период 1991–2020 годов, средняя суточная температура составляет 0 градусов. Завтра она уже будет -0,1 градуса.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Какие температурные рекорды бьет эта осень в России?

Каковы климатические особенности этого осеннего сезона?

Какие последствия рекордно теплой осени можно ожидать?

На сколько сегодня температура отклоняется от нормы?

Когда придет зима в Москву и Санкт-Петербруг?

Ожидаются ли заморозки и снег в ближайшие дни в столичном регионе?

Какая разница этой осенью в температурах по сравнению с прошлым годом?

Будет ли такой же теплой зима, как и осень?

Как сказываются на здоровье людей подобные погодные аномалии?

Каким будет атмосферное давление?

Какую погоду ожидать на курортах Краснодарского края в ближайшее время?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



