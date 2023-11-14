Синоптик заявил об абсолютных рекордах температур по России в ноябре
14 ноября 202312:46
Николай Грутов
Отклонение температуры от климатической нормы в Москве составляет +6 градусов, отметил в эфире НСН Александр Шувалов.
В средней полосе Европейской части России 1 ноября было побито порядка десятка абсолютных рекордов максимальной температуры, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Погода бьет температурные рекорды. 1 ноября было побито порядка десятка абсолютных рекордов максимальной температуры в средней полосе Европейской части России. Москва немного не дотянула до абсолютного рекорда, но это был температурный максимум для первого дня ноября. В первую пятидневку ноября было побито порядка 100 суточных рекордов максимума температуры. Если обобщить данные по средней температуре за первую половину ноября, то отклонение температуры от климатической нормы в средней полосе, например столице, составляет +6 градусов», - сказал Шувалов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 17 ноября в Москве наступит метеорологическая зима, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru