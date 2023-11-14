Синоптик заявил об абсолютных рекордах температур по России в ноябре

Отклонение температуры от климатической нормы в Москве составляет +6 градусов, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

В средней полосе Европейской части России 1 ноября было побито порядка десятка абсолютных рекордов максимальной температуры, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

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«Погода бьет температурные рекорды. 1 ноября было побито порядка десятка абсолютных рекордов максимальной температуры в средней полосе Европейской части России. Москва немного не дотянула до абсолютного рекорда, но это был температурный максимум для первого дня ноября. В первую пятидневку ноября было побито порядка 100 суточных рекордов максимума температуры. Если обобщить данные по средней температуре за первую половину ноября, то отклонение температуры от климатической нормы в средней полосе, например столице, составляет +6 градусов», - сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 17 ноября в Москве наступит метеорологическая зима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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