«Мороз и снег»: Зима придет в Москву и Петербург в конце недели

Ночные температуры составят до -8 градусов в субботу и воскресенье, дневные – порядка -2… -4 градусов, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

Температура ниже 0 градусов ожидается в четверг в Санкт-Петербурге, в пятницу в Москве, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

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«Волны тепла не исключены вплоть до конца ноября. Но приход зимы, температура воздуха ниже 0 градусов и ночью, и днем, уже в четверг в Санкт-Петербурге, в пятницу в Москве. Ночные температуры до -8 градусов мороза в субботу и воскресенье, дневные – порядка -2… -4 градусов. Выходные будут морозные и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Но количество осадков немного подкачает. Даже если выпадет снег в среду и четверг и будет снежный покров 1-3 см, то вряд ли он так хорошо и мощно покроет землю. Снег выпадет на следующей неделе и это будет прелюдия к очередному потеплению», - сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 17 ноября в Москве наступит метеорологическая зима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияПогодаСиноптики

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