Синоптик Шувалов: Орел, Воронеж и Калуга побили рекорд по осадкам в начале ноября

За первую неделю ноября в этих городах выпало больше месячной нормы осадков, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

Орел, Воронеж и Калуга побили рекорд по осадкам за первую неделю ноября, к этому показателю подтягивается и Санкт-Петербург, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

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«Не обошлось без рекордов по осадкам. За первую неделю ноября Орел, Воронеж и Калуга дали больше месячной нормы осадков. А сейчас к этому показателю уже подтягивается Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков. Можно сказать, что с этой точки зрения ноябрь тоже далеко не рядовой месяц», - сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 17 ноября в Москве наступит метеорологическая зима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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