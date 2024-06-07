11.06.2023 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Как майские заморозки повлияли на урожай?»
Из-за аномальных майских заморозков, накрывших значительную часть России, фермеры понесли колоссальные убытки. В результате непогоды пострадали сельскохозяйственные регионы в четырех федеральных округах - Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском. Всего в списке пострадавших оказалось 41 регион страны. Эксперты прогнозируют, что цены на ягоды и фрукты из-за этого могут вырасти на 10-15 процентов. Сбор зерна из-за майских заморозков также может сократиться в нынешнем сезоне примерно на 15 млн тонн, так как непогода затронула посевы в 23 регионах.
В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:
- Как майские заморозки скажутся на ценах?
- Как много урожая было потеряно?
- Во сколько сегодня оцениваются убытки аграриев?
- Успели ли сделать пересев?
- Какие прогнозы по ценам на зерно?
- К каким последствиям может привести засуха в южных регионах?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 14:30
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8