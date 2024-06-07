11.06.2023 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Как майские заморозки повлияли на урожай?»

Из-за аномальных майских заморозков, накрывших значительную часть России, фермеры понесли колоссальные убытки. В результате непогоды пострадали сельскохозяйственные регионы в четырех федеральных округах - Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском. Всего в списке пострадавших оказалось 41 регион страны. Эксперты прогнозируют, что цены на ягоды и фрукты из-за этого могут вырасти на 10-15 процентов. Сбор зерна из-за майских заморозков также может сократиться в нынешнем сезоне примерно на 15 млн тонн, так как непогода затронула посевы в 23 регионах.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Как майские заморозки скажутся на ценах?

Как много урожая было потеряно?

Во сколько сегодня оцениваются убытки аграриев?

Успели ли сделать пересев?

Какие прогнозы по ценам на зерно?

К каким последствиям может привести засуха в южных регионах?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 14:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

