Глава Зернового союза обвинил Минсельхоз в манипулировании цифрами

Прогнозы по урожаю пшеницы в России снизились с 93-95 миллионов тонн до 80-82 миллионов тонн из-за майских заморозков, заявил в пресс-центре НСН Аркадий Злочевский.



Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН усомнился в правдивости данных, предоставляемых Минсельхозом РФ, по поводу пострадавших из-за майских заморозков площадей.

Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%
«Минсельхоз выдает странные цифры. Например, они сказали, что из-за заморозков пострадал 1% площадей. Ну какой 1%, когда там в куче регионов озимые пострадали? Это может быть 1% всех площадей не только от зерновых, но и в принципе от всех площадей, включая кормовые культуры, травы и так далее. По озимым только пострадали 15-30% посевов. Минсельхоз в последнее время активно занимается манипулированием цифрами. Это выводит общественность в недостоверную сферу, нет реального понимания того, что происходит. Мы пострадали серьезно. Уже прогнозы со 145 миллионов тонн снизились до 125-130 миллионов тонн, а прогнозы по урожаю пшеницы снизились с 93-95 миллионов тонн до 80-82 миллионов тонн», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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