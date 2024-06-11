Глава Зернового союза призвал отменить пошлины на экспорт сельхозкультур
11 июня 202415:06
Александра Веснина
Сложившаяся ценовая ситуация на рынке сельского хозяйства в РФ приводит к массовому банкротству мелких и средний предприятий, сказал НСН Аркадий Злочевский.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН посетовал на то, что государство не пытается исправить ценовую ситуацию на рынке сельского хозяйства.
«Пострадавшие озимые пшеницы ведут к подрастанию себестоимости. Продажи будут обеспечивать увеличение убытков от продажи, а государство не предпринимает мер, чтобы исправить ценовую ситуацию. Именно она приводит к массовому банкротству мелких и средних предприятий. В первую очередь надо было бы отменить пошлину на экспорт. Она абсурда сама по себе», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru