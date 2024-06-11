«Прошлись жестким образом!»: В Зерновом союзе рассказали о последствиях заморозков

Коммунальные службы Москвы перевели в усиленный режим из-за непогоды и праздника Масштабный пищевой кластер появится в Новой Москве Представители 126 стран приедут на муниципальный форум БРИКС в Москву Драка с поножовщиной произошла между рабочими на юге столицы Конкурс «Покажи Москву» установил рекорд по числу заявок