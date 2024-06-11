«Прошлись жестким образом!»: В Зерновом союзе рассказали о последствиях заморозков

Майские заморозки сильнее всего навредили плодово-ягодным культурам, заявил НСН Аркадий Злочевский.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, что сильнее всего от майских заморозков пострадали плодово-ягодные культуры.

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«Больше 10 регионов объявляли чрезвычайную ситуацию. Больше всего пострадали не зерновые, а плодово-ягодные культуры. По ним заморозки прошлись самым жестким образом. Скорее всего, самое большое снижение будет по яблокам, ягодам и ранним овощным культурам. По зерновым тоже будет снижение, но не катастрофическое. Понятно, что нам урожая хватит, чтобы прокормиться и обеспечить абсолютно все внутренние потребности, но снижение экспортного потенциала - это удар по крестьянским карманам. Текущая ситуация не позволяет как-то регулировать себестоимость выращиваемой продукции, кроме как через урожайность», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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