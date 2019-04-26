26.04.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Инвалид против Бузовой и Баскова: Жертва «Кэшберри» призывает звёзд к ответу»

26 апреля состоится заседание суда по иску инвалида первой группы Дмитрия Ружникова к телеведущей Ольге Бузовой и певцу Николаю Баскову. По словам мужчины, он доверился звёздам шоу-бизнеса, рекламирующим деятельность компании «Кэшбери», которую не так давно Центробанк РФ признал финансовой пирамидой. В результате Ружников потерял накопленные средства, которые откладывал на лечение. Сумма иска к Бузовой и Баскову составила почти 1,5 миллиона рублей – 808 тысяч это средства, безвозвратно перечисленные на счёт финансовой пирамиды и ещё 500 тысяч в счёт компенсации морального вреда. По заявлению истца, он доверил свои средства финансовой пирамиде, потому что поверил Николаю Баскову, который пел гимн «Кэшбери» и Ольге Бузовой, которая рекламировала услуги этой организации и «стимулировала зрителей участвовать в её работе». Сами ответчики не явились на первое заседание суда назначенное на 14 апреля, а также, по словам представителей Дмитрия Ружникова, не приняли предложение об очной ставке.

В пресс-центре НСН, сразу после второго судебного заседания, пострадавший Дмитрий Ружников и его юридический представитель рассказали подробнее о своих претензиях к Ольге Бузовой и Николаю Баскову.

Участники пресс-конференции:

Обманутый вкладчик, инвалид 1-й группы Дмитрий Ружников;

Официальный представитель Дмитрия, адвокат Тимур Маршани;

Эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков», кредитный правозащитник Михаил Алексеев;



Криптоэксперт Акмаль Назиров.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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