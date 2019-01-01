Инвалид назвал Баскова и Бузову жуликами

Певец Николай Басков и телеведущая Ольга Бузова – жулики. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Инвалид против Бузовой и Баскова: Жертва «Кэшберри» призывает звёзд к ответу» инвалид первой группы Дмитрий Ружников.

«У меня изменилось отношение к Баскову и Бузовой. Николай Басков и Ольга Бузова – жулики. Такие артисты как Басков и Бузова не должны участвовать в таких аферах, обдуривать людей», - сказал он.

По словам Ружникова, он доверился звездам шоу-бизнеса, рекламирующим деятельность компании «Кэшбери», которую не так давно Центробанк России признал финансовой пирамидой.

