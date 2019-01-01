Юрист: Басков и Бузова знали, что «Кэшберри» - мошенники

Басков и Бузова продолжали рекламировать «Кэшберри уже после того, как Центробанк признал эту компанию финансовой пирамидой. Об этом на пресс-конференции НСН «Инвалид против Бузовой и Баскова: Жертва «Кэшберри» призывает звёзд к ответу» адвокат Тимур Маршани, официальный представитель Дмитрия Ружникова, пострадавшего от финансовой пирамиды.

«Центробанк выпустил письмо, в котором заявлял, что криптовалюта «Кэшберри» ничем не обеспечена, что это финансовая пирамида. Но Басков и Бузова никак на это не отреагировали, продолжали рекламировать «Кэшберри». Нужно ставить вопрос о репутационной и финансовой ответственности», - сказал юрист.

26 апреля состоялось заседание суда по иску инвалида первой группы Дмитрия Ружникова к телеведущей Ольге Бузовой и певцу Николаю Баскову. По его словам, он доверил свои средства финансовой пирамиде, потому что поверил Николаю Баскову, который пел гимн «Кэшбери» и Ольге Бузовой, которая рекламировала услуги этой организации и «стимулировала зрителей участвовать в её работе».

