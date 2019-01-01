Баскова и Бузову призвали дать благотворительный концерт для вкладчиков «Кэшберри»

Рекламировавшие финансовую пирамиду «Кэшберри» певец Николай Басков и телеведущая Ольга Бузова должны нести ответственность за это. Об этом на пресс-конференции НСН «Инвалид против Бузовой и Баскова: Жертва «Кэшберри» призывает звёзд к ответу» вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

««Кэшберри» деньги не вернет никогда. Деньги выводились за границу. Взыскивать их в России не с кого. На Западе эти деньги взыскивались бы не только с владельцев, но и с тех, кто рекламировал эти конторы в рамках стратегии агрессивных продаж. У Баскова есть государственные награды. Надо иметь совесть. Он мог бы спокойно собраться с этой Бузовой, дать благотворительный концерт, деньги с которого могли бы направить пострадавшим от мошенников», - сказал он.

По заявлению инвалида первой группы Дмитрия Ружникова, он доверил свои средства финансовой пирамиде, потому что поверил Николаю Баскову, который пел гимн «Кэшбери» и Ольге Бузовой, которая рекламировала услуги этой организации и «стимулировала зрителей участвовать в её работе».

