13.02.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Инъекции яйцами и кофейные клизмы: почему россияне верят альтернативной медицине?»
В последние годы интерес россиян к нетрадиционным методам лечения заметно вырос. Некоторые пациенты обращаются к альтернативной медицине, зачастую крайне сомнительной. Среди такого — так называемая «яйцетерапия» или «метод Капустина», которая подразумевает не просто употребление яиц, а их введение в организм с помощью инъекций. Также врачи рассказали в СМИ о пациентах, которые вводили себе внутривенно собственную сперму и лечились кофейными клизмами от рака. Нередко случаи нетрадиционных методов стали встречаться и в косметологии. Так недавно Ким Кардашьян призналась, что прибегнула к необычному методу омоложения — инъекциям спермы лосося, а Виктория Бекхэм пользуется масками из соловьиного помета. Ряд американских клиник добавили в перечень своих услуг инъекции против морщин на основе тканей умерших людей, и стоит эта процедура три тысячи долларов – более 250 тыс рублей за один сеанс.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему люди прибегают к методам нетрадиционной медицины?
- Чем опасно подобное лечение?
- Вся ли нетрадиционная медицина опасна?
- Что чаще всего люди лечат нетрадиционным способом?
- Действительно ли используют ткани трупов в косметологии?
- Чем опасны авторские методы в косметологии?
Участники пресс-конференции:
- Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
- Врач высшей категории. Косметолог, хирург Алевтина Атагишиева;
- Специалист по нетрадиционной медицине, огнетерапевт, энергопрактик Татьяна Смирнова;
- Юрист семейного и наследственного права Мира Моисеева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8