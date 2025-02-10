13.02.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Инъекции яйцами и кофейные клизмы: почему россияне верят альтернативной медицине?»

В последние годы интерес россиян к нетрадиционным методам лечения заметно вырос. Некоторые пациенты обращаются к альтернативной медицине, зачастую крайне сомнительной. Среди такого — так называемая «яйцетерапия» или «метод Капустина», которая подразумевает не просто употребление яиц, а их введение в организм с помощью инъекций. Также врачи рассказали в СМИ о пациентах, которые вводили себе внутривенно собственную сперму и лечились кофейными клизмами от рака. Нередко случаи нетрадиционных методов стали встречаться и в косметологии. Так недавно Ким Кардашьян призналась, что прибегнула к необычному методу омоложения — инъекциям спермы лосося, а Виктория Бекхэм пользуется масками из соловьиного помета. Ряд американских клиник добавили в перечень своих услуг инъекции против морщин на основе тканей умерших людей, и стоит эта процедура три тысячи долларов – более 250 тыс рублей за один сеанс.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему люди прибегают к методам нетрадиционной медицины?

Чем опасно подобное лечение?

Вся ли нетрадиционная медицина опасна?

Что чаще всего люди лечат нетрадиционным способом?

Действительно ли используют ткани трупов в косметологии?

Чем опасны авторские методы в косметологии?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Врач высшей категории. Косметолог, хирург Алевтина Атагишиева;

Специалист по нетрадиционной медицине, огнетерапевт, энергопрактик Татьяна Смирнова;

Юрист семейного и наследственного права Мира Моисеева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

