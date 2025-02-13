Депутат Свинцов объяснил разницу между лжецелителями и народной медициной

Народная медицина подразумевает соблюдение здорового образа жизни, лечение травами и некоторые физические упражнения, а не что-то эзотерическое. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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«В некоторых регионах действительно вводят специальные реестры травников, а чтобы в них попасть, надо пройти лицензирование. Но это именно народная медицина, не формат эзотерического вмешательства. Народная медицина по большому счету основана на травах, на гимнастиках, в том числе дыхательных и просто на здоровом образе жизни. Я в народную медицину сам верю, так как знаю, что мы с вами питаемся неправильно, независимо от того, бедные мы или богатые. Потому что это всегда макароны, картошка, колбаса, да хлеб», - заявил он.

Ранее диетолог, нутрициолог София Кованова заявила, что У интервального интервального голодания есть не только плюсы, но и минусы, среди которых неконтролируемое поступление еды в организм, изменение состава тела и снижение мышечной массы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

