Психолог объяснила популярность нетрадиционной медицины недоверием к врачам

«Люди всегда обращались к нетрадиционной медицине, так как хотели быстро и легко избавиться от заболеваний. Плюс сейчас есть недоверие к классической медицине, скорее всего, это связано с тем, что в классической медицине часто лечится симптом. Об этом говорят многие мои клиенты. Нетрадиционные методы бывают разные, даже если брать кофейную клизму, то кофе — это полезное растение. Люди видят результаты и выбирают, что для них лучше. Все хотят побыстрее и попроще», - рассказала она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что народная медицина подразумевает соблюдение здорового образа жизни, лечение травами и некоторые физические упражнения, а не что-то эзотерическое.

