Психолог объяснила популярность нетрадиционной медицины недоверием к врачам
Побыстрее и попроще - это то, что побуждает людей обращаться к нетрадиционной медицине, заявила в пресс-центре НСН Екатерина Никитинская.
Сегодня люди испытывают страх перед традиционной медициной, так как считают, что там лечат только симптомы. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог Екатерина Никитинская.
«Люди всегда обращались к нетрадиционной медицине, так как хотели быстро и легко избавиться от заболеваний. Плюс сейчас есть недоверие к классической медицине, скорее всего, это связано с тем, что в классической медицине часто лечится симптом. Об этом говорят многие мои клиенты. Нетрадиционные методы бывают разные, даже если брать кофейную клизму, то кофе — это полезное растение. Люди видят результаты и выбирают, что для них лучше. Все хотят побыстрее и попроще», - рассказала она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что народная медицина подразумевает соблюдение здорового образа жизни, лечение травами и некоторые физические упражнения, а не что-то эзотерическое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отечественные предприниматели снизили ценовые ожидания
- Посол в Молдавии отверг принадлежность упавших БПЛА России
- Итальянцы готовы забрать к себе «Мону Лизу» на временное хранение
- Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку
- Экс-работника оборонного предприятия Перми обвинили в сотрудничестве с Украиной
- Путин пожелал удачи Богомазу на выборах брянского губернатора на третий срок
- Богомаз заявил, что за январь ВСУ 700 раз атаковали Брянскую область
- В РКН сообщили, что в 2024 году было удалено или заблокировано свыше 704 тысяч сайтов
- «Чумовой капитал» ввели в Ненецком округе для молодых семей оленеводов
- В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru