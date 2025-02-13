Член СПЧ Боровова заявила, что в Сети пишут о целителях больше, чем об онкоцентрах

«Мы делали исследование среди пациентов по их вовлеченности в аномальные методики лечения. 82% пациентов сказали, что на разных этапах лечения смотрели в сторону нетрадиционных методов. Начиная с того, что изначально их испугала болезнь, и человек просто искал информацию в Сети. К сожалению, в той палитре, которая есть в интернете, больше информации было именно о нетрадиционной медицине, чем рассказов о наших федеральных центрах, о проверенных методиках. Сейчас мы очень сильно поправили это поле», - рассказала она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что народная медицина подразумевает соблюдение здорового образа жизни, лечение травами и некоторые физические упражнения, а не что-то эзотерическое.

