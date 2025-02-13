Член СПЧ Боровова заявила, что в Сети пишут о целителях больше, чем об онкоцентрах
К сожалению, интернет предоставляет намного больше информации об «аномальных» методиках лечения, чем о серьезных медицинских центрах, заявила в пресс-центре НСН Ирина Боровова.
Около 82% пациентов смотрели в сторону альтернативной медицины только потому, что на запрос об их болезнях и симптомах в интернете преобладала именно подобная информация. Об этом в пресс-центре НСН заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.
«Мы делали исследование среди пациентов по их вовлеченности в аномальные методики лечения. 82% пациентов сказали, что на разных этапах лечения смотрели в сторону нетрадиционных методов. Начиная с того, что изначально их испугала болезнь, и человек просто искал информацию в Сети. К сожалению, в той палитре, которая есть в интернете, больше информации было именно о нетрадиционной медицине, чем рассказов о наших федеральных центрах, о проверенных методиках. Сейчас мы очень сильно поправили это поле», - рассказала она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что народная медицина подразумевает соблюдение здорового образа жизни, лечение травами и некоторые физические упражнения, а не что-то эзотерическое.
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