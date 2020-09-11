14 сентября состоится пресс-конференция, посвящённая последним тенденциям в киноиндустрии закрепившимся в новых условиях американской киноакадемии для получения «Оскара»
14.09.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Гей-квота: что ждёт мировую киноиндустрию?»
Мировые тенденции защиты прав различных меньшинств докатились и до самой известной в мире кинопремии «Оскар». Американская киноакадемия объявила о новых стандартах, которых необходимо придерживаться претендентам в номинации «Лучший фильм». Так, либо один из главных героев фильма должен быть сыгран представителем расовых или этнических меньшинств, либо 30% всего актёрского состава должны быть женщинами или представителями расовых, или этнических меньшинств. Более того, в производстве самого фильма также должно соблюдаться расовое и гендерное разнообразие. Новые правила американской киноакадемии способны существенно изменить кино в Голливуде.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о новых тенденциях в киноиндустрии, и как новые правила повлияют на российский кинематограф.
Участники пресс-конференции:
- Председатель московского отделения Союза кинематографистов РФ, народный артист России Евгений Герасимов;
- Кинопродюсер, сценарист, основатель и президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов;
- Представитель от Независимого профсоюза актёров театра и кино Роман Пахомов;
- Кинокритик Давид Шнейдеров.
У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
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