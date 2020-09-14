Дать успокоительное: В профсоюзе кино объяснили «новую толерантность» «Оскара»
Требования к участию в процессе кинопроизводства представителей гендерных и расовых меньшинств не отразятся на качестве фильмов, заявил в пресс-центре НСН представитель от Независимого профсоюза актёров театра и кино Роман Пахомов.
В требованиях Американской киноакадемии к номинантам на премию «Оскар» о включении в производственный процесс представителей расовых и гендерных меньшинств, по сути, нет ничего нового, однако их было важно прописать именно сейчас. Об этом на пресс-коференции НСН на тему «Гей-квота: что ждёт мировую киноиндустрию?» заявил представитель от Независимого профсоюза актёров театра и кино Роман Пахомов.
«Ту толерантность, которую мы видим сейчас в виде официальных правил, мы наблюдаем в американском кино уже на протяжении долгого времени. Я ничего нового в этом не вижу. Более того, я считаю, что на качестве кино это никак не отразится.
Возможно, правила нужно было сейчас официально зарегистрировать ввиду того, что сейчас Америка захлёбывается митингами и акциями за отстаивание прав меньшинств. Это нужно было делать. Тем более не будем забывать, что мы сейчас в преддверии президентских выборов (в США – прим. НСН), и, наверное, нужно было дать «таблетку», которая немного успокоит массы, может быть, отвлечёт от каких-то более важных вещей, как это обычно происходит», - отметил он.
Ранее стало известно, что отныне претендовать на «Оскар» смогут фильмы, снятые при участии представителей этнических, расовых и гендерных меньшинств. Организаторы хотят видеть по меньшей мере одного из исполнителей главных ролей или ролей второго плана с азиатским, афро- или латиноамериканском происхождением. Как минимум треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны составлять женщины, представители небелого населения, ЛГБТ или люди с особенностями физического или ментального развития.
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