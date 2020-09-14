Кинокритик Шнейдеров призвал «возбудившихся» забыть о «толерантном» «Оскаре»
С новыми правилами об инклюзивности меньшинств или без них, России «Оскар» в главной номинации всё равно не светит, заявил на пресс-конференции НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Россиянам не стоит возмущаться из-за новых, «толерантных» правил Американской киноакадемии для номинантов на «Оскар», равно как и обсуждать их всерьёз, заявил на пресс-конференции НСН на тему «Гей-квота: что ждёт мировую киноиндустрию?» кинокритик Давид Шнейдеров.
«Почему в России так возбудились насчёт новых правил «Оскара»? Это американская премия. Что они хотят, то они и делают. Не нравится – не смотри! Не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Эти правила касаются только номинации «Лучший фильм». В 99 случаях из 100 этот фильм - американский, в крайнем случае англо-американский. Россия никогда не получит номинацию за лучший фильм. Это исключено! Чего нас это волнует?» - сказал он.
Шнейдеров также подчеркнул, что новые правила вводятся к 2024 году. К тому времени и Америка, вероятно, уже будет другой, полагает кинокритик.
Вместе с тем Шнейдеров согласился другим участником дискуссии, представителем от Независимого профсоюза актёров театра и кино Романом Пахомовым в том, что новые правила связаны с политической борьбой перед ноябрьскими выборами президента США.
«Голливуд изначально «левацкий», поддерживает демократов. Трамп опирается на крупный и средний бизнес. Идёт политическая война. Сейчас леваки разыгрывают карту меньшинств, рассчитывая на выборах получить больше голосов», - отметил Шнейдеров.
Ранее стало известно, что претендовать на «Оскар» смогут фильмы, снятые при участии представителей этнических, расовых и гендерных меньшинств. Организаторы хотят видеть по меньшей мере одного из исполнителей главных ролей или ролей второго плана с азиатским, афро- или латиноамериканском происхождением. Как минимум треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны составлять женщины, представители небелого населения, ЛГБТ или люди с особенностями физического или ментального развития.
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