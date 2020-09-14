Кинокритик Шнейдеров призвал «возбудившихся» забыть о «толерантном» «Оскаре»

Россиянам не стоит возмущаться из-за новых, «толерантных» правил Американской киноакадемии для номинантов на «Оскар», равно как и обсуждать их всерьёз, заявил на пресс-конференции НСН на тему «Гей-квота: что ждёт мировую киноиндустрию?» кинокритик Давид Шнейдеров.

«Почему в России так возбудились насчёт новых правил «Оскара»? Это американская премия. Что они хотят, то они и делают. Не нравится – не смотри! Не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Эти правила касаются только номинации «Лучший фильм». В 99 случаях из 100 этот фильм - американский, в крайнем случае англо-американский. Россия никогда не получит номинацию за лучший фильм. Это исключено! Чего нас это волнует?» - сказал он.

Шнейдеров также подчеркнул, что новые правила вводятся к 2024 году. К тому времени и Америка, вероятно, уже будет другой, полагает кинокритик.

Вместе с тем Шнейдеров согласился другим участником дискуссии, представителем от Независимого профсоюза актёров театра и кино Романом Пахомовым в том, что новые правила связаны с политической борьбой перед ноябрьскими выборами президента США.