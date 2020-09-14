Кинопродюсер рассказал, как обойдут новые правила «Оскара»

«Шума, конечно, больше, чем реального информационного повода. Для нашей страны это очень хорошая новость, на ней все потоптались. Глубоко в суть никто не залезал. По сути, ничего не изменилось. Правила делятся на четыре блока, из которых только два надо соблюдать. Из них один связан с составом управляющей компании. То есть если у вас в составе управляющей компании есть «цветные», женщины и геи – а они, как правило, везде есть, – то вы первый пункт уже выполнили. А второй пункт касается интернов, костюмеров, айтишников… Я думаю, что 90% фильмов, которые были номинированы на «Оскар», и так полностью соответствуют этим правилам», - отметил он.

Кинокритик Давид Шнейдеров тоже считает, что организаторы съемок постараются уложиться в квоты за счёт вспомогательного персонала.

«В восьмом ряду массовки никого не видно. Вот этот ряд и будет состоять из женщин, «цветных» и гомосексуалистов. В конце концов, есть девочки, которые приносят бутерброды. Это ваш необходимый процент женщин. А проверка на сексуальную ориентацию не может быть объективной», - добавил он.

Ранее стало известно, что претендовать на «Оскар» смогут фильмы, снятые при участии представителей этнических, расовых и гендерных меньшинств. Организаторы хотят видеть по меньшей мере одного из исполнителей главных ролей или ролей второго плана с азиатским, афро- или латиноамериканском происхождением. Как минимум треть исполнителей ролей второго плана и массовки должны составлять женщины, представители небелого населения, ЛГБТ или люди с особенностями физического или ментального развития.

