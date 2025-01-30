31.01.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия в Индии: Что за смертоносный вирус убивает людей?»
В Индии появился неизвестный смертельный вирус, из-за которого люди умирают от отека мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, в индийском штате Джамму и Кашмир зарегистрированы 38 случаев заражения, 17 человек погибли. Причиной смертей назвали мощный токсин, но его природа остается неизвестной. У заболевших наблюдаются лихорадка, тошнота и общая слабость, у погибших обнаружили отек мозга. По данным СМИ ситуация осложняется тем, что вирус, судя по всему, уже распространился за пределы Джамму и Кашмира. Туристы на Гоа сообщают о массовых случаях кашля и лихорадки среди отдыхающих. Власти Индии уже усилили контроль за состоянием здоровья туристов.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Что за вирус бушует в Индии?
- Насколько вирус заразен и как он передается?
- Есть ли опасность для туристов отдыхающих в ГОА?
- Какова вероятность попадания вируса в Россию?
- Будут ли проверять туристов по возвращению из Индии?
Участники пресс-конференции:
- Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев;
- Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок;
- Эксперт по туризму, турагент Александра Самойлова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8