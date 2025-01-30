31.01.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Эпидемия в Индии: Что за смертоносный вирус убивает людей?»



В Индии появился неизвестный смертельный вирус, из-за которого люди умирают от отека мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, в индийском штате Джамму и Кашмир зарегистрированы 38 случаев заражения, 17 человек погибли. Причиной смертей назвали мощный токсин, но его природа остается неизвестной. У заболевших наблюдаются лихорадка, тошнота и общая слабость, у погибших обнаружили отек мозга. По данным СМИ ситуация осложняется тем, что вирус, судя по всему, уже распространился за пределы Джамму и Кашмира. Туристы на Гоа сообщают о массовых случаях кашля и лихорадки среди отдыхающих. Власти Индии уже усилили контроль за состоянием здоровья туристов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что за вирус бушует в Индии?

Насколько вирус заразен и как он передается?

Есть ли опасность для туристов отдыхающих в ГОА?

Какова вероятность попадания вируса в Россию?

Будут ли проверять туристов по возвращению из Индии?

Участники пресс-конференции:

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев;

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок;

Эксперт по туризму, турагент Александра Самойлова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

