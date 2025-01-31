Врач Малышев не ждет глобального распространения индийского вируса с отеком мозга

«Это не эпидемия, а вспышка. Рядом Бангладеш, там такие вспышки ежегодно, и это десятки людей, редко – сотни. Публикаций не так уж много. Если почитать индийские газеты, то они об этой вспышки практически не говорят. В Индии находится очень хороший Национальный институт вирусологии, который проводит работу для населения в 1,5 млрд человек. Страна густонаселенная, и страна контрастов между бедными и богатыми. Есть великолепно оборудованные госпитали, аж зависть берет. У них очень квалифицированные врачи. Институт вирусологии изучает 22 вирусные инфекции. Случаи заражения единичные, но очень и очень опасные для здоровья и жизни, поскольку летальность доходит до 90%. Поэтому такие публикации тревожат, хотя их и мало. Врачи в Индии настороже. Среди основных симптомов – энцефалит, поражение верхних и нижних дыхательных путей. Проводится огромная работа по локализации очагов, обследуют десятки тысяч домов. Так что вспышка у них находится под контролем. И по всему земному шару эта инфекция не пойдет. Она достаточно специфическая – для её переноса нужны летучие мыши, которых у нас нет. Еще говорят, что надо кипятить пальмовый сок, но пальм у нас тоже нет», - пояснил он.

Как добавил инфекционист, на данный момент случаи заражения зафиксированы не в туристических районах.

«Заразиться может тот, кто едет в туристическую поездку. Однако вспышка в горном районе Джамму и Кашмир, где порой вообще идут военные действия, и туристов туда не особо пускают», - заявил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Индии в штате Джамму и Кашмир зафиксированы случаи заболевания неизвестного происхождения, из 38 заболевших 17 человек умерли. Среди симптомов - лихорадка, тошнота, слабость, у умерших также отмечен отек мозга. При этом все случаи заражения выявлены среди членов трех семей, передает «Радиоточка НСН».

