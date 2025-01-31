Индия непопулярна: Турагент заявила, что туристы чаще выбирают Вьетнам и Хайнань
Отсутствие доступных авиаперелетов привело к тому, что Индия больше не является популярным направлением у российских туристов, сказала НСН Александра Самойлова.
Новости о новом вирусе не привели к падению спроса на отдых в Индии, поскольку это направление давно утратило былую популярность. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по туризму, турагент Александра Самойлова.
«О такой вспышке заболевания я узнала впервые, из новостей. Откровенно говоря, Индия немого потеряла свою популярность среди туристов после пандемии коронавируса. До ковида пляжный отдых в Индии, особенно на Гоа, имел большую популярностью ввиду демократичных цен, обширной полетной программы. Но после пандемии и после начала СВО всё изменилось. Проблемы с доступностью авиарейсов привели к снижению спроса на дорогостоящие перевозки в Индии. Кроме того, есть направления-конкуренты – Таиланд, Вьетнам, Бали - разные, более интересные, с прямыми рейсами, и инфраструктура там лучше. У меня и моих коллег сейчас минимальные продажи в Индию, в том числе из-за отелей – российские туристы уже привыкли к хорошем отелям», - заявила она.
По словам турагента, ей неизвестно о случаях отказа туристов от туров на фоне новостей о вспышке инфекции.
«Ничего не слышала про отмены из-за вирусов. Вообще этот Новый год был потрясающий, без отмен по каким-либо направлениям», - пояснила она.
При этом Самойлова отметила, что сегодня вместо Индии туристам доступны альтернативы.
«Их не так много. Они есть, особенно если учесть возможность стыковочных рейсов. У Индии альтернативы – это, наверное, Бали, Таиланд, Вьетнам и остров Хайнань. Таиланд сейчас вообще трещит по швам по количеству отдыхающих там с декабря россиян. И уже за 3-4 месяца взять что-то хорошее из отлей практически невозможно», - заключила она.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что вспышка вируса в Индии является локальной, на данный момент все, кто контактировал с заболевшими, помещены в госпиталь и находятся под наблюдением врачей, напоминает «Радиоточка НСН».
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