«Нет переносчика»: Иммунолог не ждет распространения вируса из Индии в России

«Согласно первоисточнику, газете Indian Express, 28 января там побывала госкомиссия и пришла к выводу, что вероятным источником заражения является вода, которая у них собирается в специальные конические колодцы. В них попадает дождевая вода, которая используется в засушливый сезон. Там сейчас как раз зима и дождей нет. Сама вспышка началась после того, как в декабре одна из семей организовала свадьбу, и те, кто на ней побывал, заболели. Местные власти склоняются к версии, что в эту большую цистерну с водой для местных жителей попали какие-то пестициды, может быть, инфекционные токсины, и отравление началось от воды. Они 200 человек поместили в госпиталь-обсерватор, где за потенциально заразившимися наблюдают. А остальные семьи посадили на очень жесткий локдаун: их снабжают едой, отдельно бутилированной водой, но не разрешают перемещаться по деревне. Подключились токсикологи, которые исследуют пищу и воду. Токсина они пока не обнаружили», - завил он.

По мнению иммунолога, столь пристальное внимание к новой инфекции в Индии связано с негативным опытом в прошлом.

«Внимание приковано к Индии потому, что именно оттуда несколько лет назад пошел дельта-штамм коронавируса, распространившийся по всем странам. И самый высокий процент смертности у нас был именно во время подъема дельта-штамма. Да и исторически – черная оспа, чума, в Юго-Восточной Азии – гриппы, парагриппы, многие инфекции вирусные и бактериальные берут свое начало из этого региона», - пояснил он.

Вместе с тем Болибок добавил, что распространение нового вируса в России маловероятно.

«Если подозревать, что это инфекция, вирус, то распространение маловероятно, потому что у нас нет переносчика этого вируса – летающих лисиц, которые своей слюной выделают его. Другие варианты возможны, но нужно дождаться официальных результатов обследований. Думаю, индийские специалисты скоро дадут свое заключение», - подытожил он.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что это не первая вспышка инфекции в Индии, и врачи страны способны противостоять подобным ситуациям. При этом случаи заражения зафиксированы в горном районе, где нет туристов, передает «Радиоточка НСН».

