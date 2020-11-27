30.11.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Экономические итоги года и новый дефицитный бюджет»

Тяжёлый для экономики России и рубля год подходит к завершению с принятием нового дефицитного бюджета. В результате противоэпидемиологических мер, начиная с весны, пострадали многие представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Множество людей оказались без работы или потеряли значительную часть доходов. Ещё 31 марта доллар и евро стоили 64 и 72 рубля соответственно, а на сегодняшний день эти цифры выросли до 75 и 90 рублей за единицу иностранной валюты. Кроме того, в первые за несколько лет, в Госдуме был принят дефицитный бюджет на 2021-2023 года. А по результатам опросов, по сравнению с прошлым годом, сократилось даже количество россиян, планирующих дарить родным и близким новогодние подарки.

В ходе пресс-конференции, её участники подведут экономические итоги года в России и дадут свои прогнозы по благосостоянию россиян в 2021 году.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

