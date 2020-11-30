Экономист назвал 2020 год «годом обнуления»

Ещё 31 марта доллар и евро стоили 64 и 72 рубля соответственно, а на сегодняшний день эти цифры выросли до 75 и 90 рублей за единицу иностранной валюты. Кроме того, в первые за несколько лет, в Госдуме был принят дефицитный бюджет на 2021-2023 года. А по результатам опросов, по сравнению с прошлым годом, сократилось даже количество россиян, планирующих дарить родным и близким новогодние подарки.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, каким уходящий год оказался для экономики.

«Если говорить про рубль, то 2020 год – это год такого обнуления, обнуления надежд, обнуления перспектив, обнуления предвыборных обещаний 2018 года, 2012 года, майских указов, нацпроектов», - утверждает Жуковский.

На этом фоне он не удивлен девальвации рубля, так как в существующей модели сырьевой экономики для спасения доходов экспортеров сырья и бюджета России девальвация необходима.

При этом катастрофы с ценой нефти в целом нет, сейчас она находится на уровнях 2001 года, но тогда курс рубля был порядка 26-27 рублей за доллар, а сейчас – втрое ниже, отмечает экономист.



