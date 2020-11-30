Экономист рассказал, как остановить падение рубля

Ещё 31 марта доллар и евро стоили 64 и 72 рубля соответственно, а на сегодняшний день эти цифры выросли до 75 и 90 рублей за единицу иностранной валюты. Кроме того, в первые за несколько лет, в Госдуме был принят дефицитный бюджет на 2021-2023 года. А по результатам опросов, по сравнению с прошлым годом, сократилось даже количество россиян, планирующих дарить родным и близким новогодние подарки.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как можно было спасти рубль от девальвации.

«Для этого нужно было обязать крупнейшие госкорпорации и госбанки, те же "Роснефть" и "Газпром", экспортеров сырья продавать экспортную валютную выручку. У нас же наоборот, экспортерам сырья разрешили ее не продавать», - рассказал он.

Второй момент – в России нет контроля за тем, как используют деньги госбанки. «У нас ЦБ в моменте вливает в банковскую систему 4-6 триллиона рублей, в 2014 году – 9 триллионов и при этом никакого контроля за чистой валютной позицией банков», - говорит Жуковский. Он пояснил, что банки брали дешевые деньги ЦБ и покупали валюту или иностранные бумаги, делая ставку на девальвацию рубля.

«Это повторение 1998 года», - отметил экономист.

Он добавил, что на этом фоне данные по официальной инфляции вызывают обоснованные сомнения, а масштабы обнищания населения сегодня в России напоминают 1990-е годы.

