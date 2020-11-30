«Из сферы религиозного». В Госдуме оценили прогнозы правительства по экономике
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН поставил под сомнение экономические прогнозы правительства.
Ещё 31 марта доллар и евро стоили 64 и 72 рубля соответственно, а на сегодняшний день эти цифры выросли до 75 и 90 рублей за единицу иностранной валюты. Кроме того, в первые за несколько лет, в Госдуме был принят дефицитный бюджет на 2021-2023 года. А по результатам опросов, по сравнению с прошлым годом, сократилось даже количество россиян, планирующих дарить родным и близким новогодние подарки.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что прогнозам правительства по экономике России верить нельзя.
«Вы знаете, все, что касается прогнозов правительства – это из сферы религиозной, из сферы веры», - сказал Калашников.
Он пояснил, что правительство представляет три прогноза развития экономики, все они равновероятны, говорят в правительстве, но расчеты сделали по самому оптимистичному. А в Госдуме, рассматривая проект бюджета, утверждают, что нет никаких оснований не доверять профессионалам из правительства.
«Но если у вас три равновероятных прогноза, то вопрос о том, какому верить – это исключительно вопрос веры, а не реализма, а потому ни одному из этих трех сценариев верить нельзя», - говорит депутат Госдумы.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как можно было спасти рубль от девальвации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения
- Moderna заявила об эффективности вакцины от коронавируса на 94 процента
- Голикова сообщила о сокращении в России числа детей-сирот
- В Госдуму внесен законопроект о снижении стоимости обучения в вузах из-за дистанционки
- ЕС готов принять аналог «акта Магнитского»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru