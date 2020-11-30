«Из сферы религиозного». В Госдуме оценили прогнозы правительства по экономике

Ещё 31 марта доллар и евро стоили 64 и 72 рубля соответственно, а на сегодняшний день эти цифры выросли до 75 и 90 рублей за единицу иностранной валюты. Кроме того, в первые за несколько лет, в Госдуме был принят дефицитный бюджет на 2021-2023 года. А по результатам опросов, по сравнению с прошлым годом, сократилось даже количество россиян, планирующих дарить родным и близким новогодние подарки.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что прогнозам правительства по экономике России верить нельзя.

«Вы знаете, все, что касается прогнозов правительства – это из сферы религиозной, из сферы веры», - сказал Калашников.

Он пояснил, что правительство представляет три прогноза развития экономики, все они равновероятны, говорят в правительстве, но расчеты сделали по самому оптимистичному. А в Госдуме, рассматривая проект бюджета, утверждают, что нет никаких оснований не доверять профессионалам из правительства.

«Но если у вас три равновероятных прогноза, то вопрос о том, какому верить – это исключительно вопрос веры, а не реализма, а потому ни одному из этих трех сценариев верить нельзя», - говорит депутат Госдумы.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как можно было спасти рубль от девальвации.

