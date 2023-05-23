25.05.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Джигурда и Анисина. Возвращение на родину и борьба за наследство»

Известная фигуристка, Олимпийская чемпионка Марина Анисина вернулась в Россию, чтобы вместе с супругом актёром театра и кино Никитой Джигурдой продолжить борьбу за многомиллионное наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. 26 мая в Москве состоится апелляционная инстанция, специально для которой Марина Анисина привезла в Москву «победные документы» и готова развеять слухи о расставании с Джигурдой.

Впервые, в пресс-центре «НСН», звездная пара Никита Джигурда и Марина Анисина вместе со своими адвокатами продемонстрирует новые факты скандального дела о многомиллионном наследстве.

Участники пресс-конференции:

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

Известная фигуристка, Олимпийская чемпионка Марина Анисина;

Юрист Эльман Пашаев;

Адвокат Оксана Филачева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

