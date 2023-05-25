«Знала, что все будет хорошо»: Анисина рассказала о поездке Джигурды в зону СВО

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН показал видеоролик, на котором видно, как он подарил солдатам спецоперации на Украине УАЗ «Буханку». На видео народный артист Чечни также обратился к бойцам и заявил, что купит на выигранное наследство все, что необходимо военным.

Актер побывал в расположении 95-го отдельного стрелкового полка Вооруженных сил России. Он вручил командиру подразделения с позывным «Сид» ключи от нового УАЗа и призвал деятелей отечественного шоу-бизнеса расщедриться на такие же «подарки» фронту.

