«Знала, что все будет хорошо»: Анисина рассказала о поездке Джигурды в зону СВО

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка призналась, что очень переживала, знала, как это опасно, но была уверена, что все будет хорошо. 

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Марина Анисина в пресс-центре НСН рассказала, как отреагировала на поездку Никиты Джигурды в зону спецоперации.

«Я очень переживала, потому что это очень опасно, но знала, что все будет хорошо. Меня Никита предупредил. Олимпийские чемпионы тоже люди, мы волнуемся, но всегда верим в победу, уверены в победе и верим, что правда должна восторжествовать», - отметила она.

«Никто не может разлучить!»: Анисина опровергла расставание с Джигурдой

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН показал видеоролик, на котором видно, как он подарил солдатам спецоперации на Украине УАЗ «Буханку». На видео народный артист Чечни также обратился к бойцам и заявил, что купит на выигранное наследство все, что необходимо военным.

Актер побывал в расположении 95-го отдельного стрелкового полка Вооруженных сил России. Он вручил командиру подразделения с позывным «Сид» ключи от нового УАЗа и призвал деятелей отечественного шоу-бизнеса расщедриться на такие же «подарки» фронту.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпецоперацияМарина АнисинаНикита Джигурда

Горячие новости

Все новости

партнеры