«Работают по звонку?»: Джигурда заявил о «победных» документах в деле о наследстве

На Западе считают, что российская судебная система работает только по звонку, некоторые судьи помогают оппонентам России в этом убеждаться, заявил актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН. В пример он привел свое дело о наследстве, апелляция по которому состоится 26 мая.

«Я надеюсь на то, что суд будет трудиться по закону. Завтра не нам приговор, а тем гражданам, которые владеют судейскими полномочиями, дискредитируют не только звание судьи, но и Россию. Не секрет, что наши оппоненты на Западе все время говорят, что варвары, судебная система только по звонку работает и так далее. На руках все документы, которые подтверждают, что завещание настоящее. Марина привезла победные документы из Америки, завтра все узнают на суде, что это. Я верю в победу», - рассказал он.

Известная фигуристка, Олимпийская чемпионка Марина Анисина вернулась в Россию, чтобы вместе с супругом актёром театра и кино Никитой Джигурдой продолжить борьбу за многомиллионное наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. 26 мая в Москве состоится апелляционная инстанция.

