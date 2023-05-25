«Работают по звонку?»: Джигурда заявил о «победных» документах в деле о наследстве
Актер театра и кино рассказал, что не сомневается в победе в деле, но каждый раз удивляется решению суда.
На Западе считают, что российская судебная система работает только по звонку, некоторые судьи помогают оппонентам России в этом убеждаться, заявил актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН. В пример он привел свое дело о наследстве, апелляция по которому состоится 26 мая.
«Я надеюсь на то, что суд будет трудиться по закону. Завтра не нам приговор, а тем гражданам, которые владеют судейскими полномочиями, дискредитируют не только звание судьи, но и Россию. Не секрет, что наши оппоненты на Западе все время говорят, что варвары, судебная система только по звонку работает и так далее. На руках все документы, которые подтверждают, что завещание настоящее. Марина привезла победные документы из Америки, завтра все узнают на суде, что это. Я верю в победу», - рассказал он.
Известная фигуристка, Олимпийская чемпионка Марина Анисина вернулась в Россию, чтобы вместе с супругом актёром театра и кино Никитой Джигурдой продолжить борьбу за многомиллионное наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. 26 мая в Москве состоится апелляционная инстанция.
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