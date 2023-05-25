«Никто не может разлучить!»: Анисина опровергла расставание с Джигурдой

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Марина Анисина в пресс-центре НСН опровергла свой «побег» из России и разрыв с Джигурдой.

«Каждый раз перед какими-то нашими судами желтая пресса начинает активизироваться и вбрасывать какие-то немыслимые вещи. Ребят, я никуда не уезжала, мы с Никитой вместе, нас невозможно разлучить. Все слухи беспочвенны. Просто наши дети занимаются профессионально теннисом. Мы вынуждены подстраиваться под географию тренеров, академий. Никита Борисович любит меня абсолютной любовью, ни у кого не получится нас разлучить», - рассказала она.

Известная фигуристка, Олимпийская чемпионка Марина Анисина вернулась в Россию, чтобы вместе с супругом актёром театра и кино Никитой Джигурдой продолжить борьбу за многомиллионное наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. 26 мая в Москве состоится апелляционная инстанция, специально для которой Марина Анисина привезла в Москву «победные документы» и готова развеять слухи о расставании с Джигурдой.

