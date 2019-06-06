6.06.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Доктор Франкенштейн и хирурги-мясники: реальные истории жертв пластической хирургии»

За последние несколько лет в России значительно выросла популярность услуг косметологов и пластических хирургов. Однако это лишь привело к появлению большого количества лже-врачей, купивших свои дипломы о высшем медицинском образовании или и вовсе их не имеющих, которые, тем не менее, занимаются хирургической деятельность. Жертвами таких эскулапов становятся сотни пациентов. Один из самых известных случаев – клиенты Алёны Верди – «краснодарского доктора Франкенштейна», которых Алёна оперировала прямо у себя дома на кухне. Также резонансными стали случаи Ольги Гусевой, которой предположительно занесли инфекцию и изуродовали лицо, Александры Лисициной, которую врач почти полностью лишил зрения, и пациентов лже-косметолога Натальи Коростелёвой, которых только по уголовному делу проходит 19 человек.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о масштабах проблем пластической хирургии и самых страшных преступлениях в этой сфере.

Участники пресс-конференции:

Адвокат Александр Карабанов;

Эксперт Ассоциации «БьютиБезопастность», жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева;

Бьюти-адвокат Алёна Адлер;

Жертвы пластической хирургии.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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