Алана Мамаева рассказала, чем занимается в ассоциации «БьютиБезопасность»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Доктор Франкенштейн и хирурги-мясники: реальные истории жертв пластической хирургии».

За последние несколько лет в России значительно выросла популярность услуг косметологов и пластических хирургов. Это привело к появлению большого количества лже-врачей, не имеющих легальных соответствующих дипломов. Их жертвами становятся сотни пациентов. Один из самых известных случаев – клиенты Алёны Верди – «краснодарского доктора Франкенштейна», которых Алёна оперировала прямо у себя дома на кухне.

Эксперт Ассоциации «БьютиБезопасность» Алана Мамаева во время пресс-конференции НСН рассказала о своей роли в организации и о том, как она помогает пострадавшим от непрофессиональных действий врачей клиентам, а также клиникам, необоснованно обвиненным в причинении увечий.

«Огромное количество пострадавших с некрозами, с изуродованными телами и лицами, естественно, мы разбираемся сначала, в чем проблема. В случае с Аленой Верди, когда операции проводились в кладовке, мне казалось, что это какая-то шутка, потому что поверить в такое невозможно. Но когда этих людей не один, не два, а десятки, и все они рассказывают подобные истории, ты начинаешь про этого врача узнавать. Моя роль состоит в том, чтобы не только защитить и оказать поддержку пострадавшим пациентам, но и оказать поддержку клиникам от недоброжелательных клиентов, которые тоже находятся. Моя задача в случае с той же Аленой Верди была все это осветить, так как пострадавших людей никто не слышал. Они обращались в органы, но дела не заводились. Когда СМИ обратили на это внимание, это появилось в прессе, уже начали заводить уголовные дела», - рассказала она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН адвокат Александр Карабанов заявил, что его коллегия работает над обработкой огромного количества обращений от изуродованных клиентов таких клиник.

