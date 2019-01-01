Карабанов: Число жертв пластических хирургов растет

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Доктор Франкенштейн и хирурги-мясники: реальные истории жертв пластической хирургии».

За последние несколько лет в России значительно выросла популярность услуг косметологов и пластических хирургов. Это привело к появлению большого количества лже-врачей, не имеющих легальных соответствующих дипломов. Их жертвами становятся сотни пациентов.

Адвокат Александр Карабанов во время пресс-конференции НСН заявил, что его коллегия работает над обработкой огромного количества обращений от изуродованных клиентов таких клиник.

«Повод для пресс-конференции очень серьезный. В последнее время мы в коллегии разбираем и обобщаем жалобы, поступающие от граждан, связанные с оказанием сферы услуг в области косметологии. Мы пришли к выводу, что этот рынок плохо регулируется. Сейчас купить диплом и выдавать себя за врача очень просто. Совместно с ассоциацией "БьютиБезопасность" – в рамках которой идет обобщение огромного количества заявлений. Мы работаем с потерпевшими, чтобы составить рейтинг клиник, в которых работают врачи без сертификатов. Я приглашаю обращаться столкнувшихся с непрофессиональными врачами и последствиями такого лечения в ассоциацию, где им помогут», - отметил он.

