Адвокат: Фальшивый косметолог может сесть на 6 лет

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» закончилась пресс-конференция на тему: «Доктор Франкенштейн и хирурги-мясники: реальные истории жертв пластической хирургии».

За последние несколько лет в России значительно выросла популярность услуг косметологов и пластических хирургов. Это привело к появлению большого количества лже-врачей, не имеющих легальных соответствующих дипломов. Их жертвами становятся сотни пациентов. Один из самых известных случаев – клиенты Алёны Верди – «краснодарского доктора Франкенштейна», которых Алёна оперировала прямо у себя дома на кухне.

Бьюти-адвокат Алёна Адлер, специализирующаяся на делах пострадавших клиентов косметологических клиник, в ходе пресс-конференции НСН рассказала о предварительном объеме наказания, которое может получить врач без диплома, нанесший вред своим пациентам.

«В целом 238 статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. В случае с Верди мы ждем заключения от судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью, и когда мы получим совокупность доказательств и выводы эксперта, суд определит срок и наказание»,- рассказала адвокат.

