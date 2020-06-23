Добегались. Что ждёт российских атлетов после 1 июля?

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) до 1 июля должна оплатить штраф в размере $5 млн за нарушения по делу атлета Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. В случае, если федерация не оплатит штраф, российские легкоатлеты лишатся возможности принимать участие в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Ранее ВФЛА запрашивала отсрочку по уплате этой суммы, но международная федерация World Athletics отказала в этом. Российские легкоатлеты ещё с 2016 года вынуждены выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, а теперь их могут лишить и этой возможности.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что ждёт российских легкоатлетов после 1 июля, хватит ли ВФЛА средств, чтобы выплатить штраф и как этот скандал коснётся остального спорта.

Участники пресс-конференции:

Президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 25.06.2020 в 13:00

Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)







