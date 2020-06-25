Федерация лёгкой атлетики Москвы призвала к выходу из World Athletics

Если проблему огромного штрафа, наложенного на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в размере 5 млн долларов за нарушения по делу атлета Данила Лысенко, не получится урегулировать, то нужно выходить из международной федерации World Athletics. Такое мнение на онлайн-конференции НСН: «Добегались: Что ждёт российских атлетов после 1 июля?» высказал президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Штраф 5 млн долларов взят с потолка. Сумма штрафов, которые могут быть выставлены нашим федерациям, не только легкой атлетики, может быть заоблачна. Платить нельзя. Нужно рассмотреть вопрос о выходе из международной федерации. Не считаю, что будущее, которое она рисует, будет счастливым для атлетов. Не только российских, но и из других стран», - подчеркнул Курбатов.

Ранее ВФЛА запрашивала отсрочку по уплате этой суммы, но международная федерация World Athletics отказала в этом.

