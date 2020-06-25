Боксеры вызвались помочь атлетам выплатить штраф

Федерация бокса готова помочь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выплатить штраф в размере 5 млн долларов за нарушения по делу атлета Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Об этом на онлайн-конференции НСН: «Добегались: Что ждёт российских атлетов после 1 июля?» рассказал президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

«Федерация бокса готова помочь Всероссийской федерации легкой атлетики найти эти 5 миллионов и заплатить штраф. Но непонятно, за что платить. За что мы платим? И что мы за это получаем? Возвращение? Временное возвращение?» - задался вопросом Любимов.

ВФЛА до 1 июля должна оплатить штраф в размере 5 млн долларов за нарушения по делу атлета Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. В случае, если федерация не оплатит штраф, российские легкоатлеты лишатся возможности принимать участие в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

