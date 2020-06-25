Для возрождения легкой атлетики в России ее предложили коммерциализировать

Если российских атлетов отстранять от международных соревнований, то для возрождения легкой атлетики в России ее необходимо переводить на коммерческие рельсы. Такое мнение на онлайн-конференции НСН: «Добегались: Что ждёт российских атлетов после 1 июля?» высказал президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Нужно устраивать российские коммерческие соревнования. Перестраивать работу федерации. Перестраивать организацию соревнований в регионах. Повышать призовые выплаты. Все меры понятны», - сказал Курбатов.

Участник пресс-конференции не против того, чтобы российские спортсмены повышали своё мастерство в других странах.

«Если российские атлеты захотят уехать из России, никаких препон им чинить не надо. Это все равно наши ребята, они все равно представляют нашу страну», - добавил он.

Ранее Олег Курбатов в эфире НСН призвал ВФЛА выйти из международной федерации World Athletics.

