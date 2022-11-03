09.11.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детские магазины уходят с рынка: где покупать товары для детей?»
В России резко сократилось число детских магазинов и упала их посещаемость. Например, от коронавирусных ограничений так и не смогла оправиться сеть «Дочки-сыночки». Сейчас она находится в стадии банкротства. Посещаемость детских магазинов упала в сентябре — октябре на 25% год к году. За последние два года закрылось около 500 магазинов детских товаров. Многие семьи перешли на онлайн-покупки или приобретают детские вещи в сетевых продуктовых гипермаркетах. Из-за ухода с российского рынка международных компаний и снижения покупательской способности россиян в торговых центрах не хватает специализированных магазинов детских товаров.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему детские магазины не выдерживают конкуренции на российском рынке?
- Какие товары для детей сегодня пользуются наибольшей популярностью?
- Сократилась ли прибыль от детских товаров?
- Есть ли у России возможности стать лидерами в индустрии детских товаров?
- Из каких стран идут товары сегодня?
- Изменилось ли ценообразование?
Участники пресс-конференции:
- Президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина;
- Вице-президент Инвентив Ритейл Групп Мария Голенкова;
- Генеральный директор компании ООО Гулливер Групп Наталья Рыжкова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8