09.11.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детские магазины уходят с рынка: где покупать товары для детей?»

В России резко сократилось число детских магазинов и упала их посещаемость. Например, от коронавирусных ограничений так и не смогла оправиться сеть «Дочки-сыночки». Сейчас она находится в стадии банкротства. Посещаемость детских магазинов упала в сентябре — октябре на 25% год к году. За последние два года закрылось около 500 магазинов детских товаров. Многие семьи перешли на онлайн-покупки или приобретают детские вещи в сетевых продуктовых гипермаркетах. Из-за ухода с российского рынка международных компаний и снижения покупательской способности россиян в торговых центрах не хватает специализированных магазинов детских товаров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему детские магазины не выдерживают конкуренции на российском рынке?

Какие товары для детей сегодня пользуются наибольшей популярностью?

Сократилась ли прибыль от детских товаров?

Есть ли у России возможности стать лидерами в индустрии детских товаров?

Из каких стран идут товары сегодня?

Изменилось ли ценообразование?

Участники пресс-конференции:

Президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина;

Вице-президент Инвентив Ритейл Групп Мария Голенкова;

Генеральный директор компании ООО Гулливер Групп Наталья Рыжкова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8





