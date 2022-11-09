«Трансформация сети»: Россиян ждет «Мир кубиков» вместо Lego

«Компания Lego ушла с российского рынка. С точки зрения коммерческой деятельности у них остается юрлицо, но мы больше с ними не связаны никакими договорными отношениями. Мы находимся в трансформации нашей сети, уже переоснастили большую часть наших магазинов. Магазинов Lego в России больше нет, но теперь есть прекрасная сеть «Мир кубиков». Это имя было давно известно нашим клиентам, поэтому выбор был предопределен. Рассчитываю, что в будущем мы преобразим торговое пространство», - сказала Голенкова.

В свою очередь президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН отметила, что доля Lego в конструкторах, продаваемых в России, составляла 50%.