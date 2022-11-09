«Трансформация сети»: Россиян ждет «Мир кубиков» вместо Lego

Большая часть бывших магазинов Lego уже переоснащена под новую сеть, отметила в эфире НСН Мария Голенкова. 

Компания Lego ушла с российского рынка, вместо нее будет сеть «Мир кубиков», большая часть магазинов уже переоснащена, рассказала вице-президент Инвентив Ритейл Групп Мария Голенкова в пресс-центре НСН.

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«Компания Lego ушла с российского рынка. С точки зрения коммерческой деятельности у них остается юрлицо, но мы больше с ними не связаны никакими договорными отношениями. Мы находимся в трансформации нашей сети, уже переоснастили большую часть наших магазинов. Магазинов Lego в России больше нет, но теперь есть прекрасная сеть «Мир кубиков». Это имя было давно известно нашим клиентам, поэтому выбор был предопределен. Рассчитываю, что в будущем мы преобразим торговое пространство», - сказала Голенкова.

В свою очередь президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН отметила, что доля Lego в конструкторах, продаваемых в России, составляла 50%.

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«Конструкторы – это самая популярная категория. Порядка 17% всех покупаемых игрушек – это конструкторы. В этой доле доля компании Lego составляла почти 50%. Для российских производителей образовался достаточно серьезный рынок, в котором уже начинают появляться зарубежные аналоги и ряд российских брендов. Свято место пусто не бывает», - сказала Цицулина.

В марте на фоне антироссийских санкций из-за начала спецоперации на Украине производитель Lego Group приостановил поставки в страну своих товаров. Из-за прекращения поставок часть магазинов Lego в июне вынуждены были временно закрыться. А в июле Lego Group приняла решение покинуть российский рынок и прекратила действие контракта с российским партнером.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссиякомпанияИгрушки
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