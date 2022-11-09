В Gulliver призвали производить больше игрушек из российских мультфильмов

Важно поддерживать российские мультфильмы игрушками, отметила гендиректор компании ООО Гулливер Групп Наталья Рыжкова в эфире НСН.

В России необходимо усилить производство фигурок героев отечественных мультфильмов, для этого нужно снимать и больше мультиков, заявила генеральный директор компании ООО Гулливер Групп Наталья Рыжкова в пресс-центре НСН.

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«Так как наша компания в игрушках всегда специализировалась на брендах, основанных на мультфильмах, СТМ – это прекрасно и дети будут в него играть. Конструктор меньше привязан к мультфильму, а фигурки-герои очень требуют мультфильмов. Российская мультипликация последние годы на подъеме, сейчас это шанс, который нужно использовать. Наши дети хотят играть в то, что они смотрят по телевизору. Важно поддерживать российские мультфильмы игрушками», - сказала Рыжкова.

Торговый дом «Гулливер и Ко» (Gulliver & Co Toys) входит в ТОП-3 ведущих российских поставщиков игрушек. В дистрибутивном портфеле Бизнес-направления Gulliver & Co Toys более 40 брендов.

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Фото: YouTube/TVSmeshariki
ТЕГИ:РоссияИгрушки
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