В Gulliver призвали производить больше игрушек из российских мультфильмов
Важно поддерживать российские мультфильмы игрушками, отметила гендиректор компании ООО Гулливер Групп Наталья Рыжкова в эфире НСН.
В России необходимо усилить производство фигурок героев отечественных мультфильмов, для этого нужно снимать и больше мультиков, заявила генеральный директор компании ООО Гулливер Групп Наталья Рыжкова в пресс-центре НСН.
«Так как наша компания в игрушках всегда специализировалась на брендах, основанных на мультфильмах, СТМ – это прекрасно и дети будут в него играть. Конструктор меньше привязан к мультфильму, а фигурки-герои очень требуют мультфильмов. Российская мультипликация последние годы на подъеме, сейчас это шанс, который нужно использовать. Наши дети хотят играть в то, что они смотрят по телевизору. Важно поддерживать российские мультфильмы игрушками», - сказала Рыжкова.
Торговый дом «Гулливер и Ко» (Gulliver & Co Toys) входит в ТОП-3 ведущих российских поставщиков игрушек. В дистрибутивном портфеле Бизнес-направления Gulliver & Co Toys более 40 брендов.
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