В Gulliver призвали производить больше игрушек из российских мультфильмов

«Так как наша компания в игрушках всегда специализировалась на брендах, основанных на мультфильмах, СТМ – это прекрасно и дети будут в него играть. Конструктор меньше привязан к мультфильму, а фигурки-герои очень требуют мультфильмов. Российская мультипликация последние годы на подъеме, сейчас это шанс, который нужно использовать. Наши дети хотят играть в то, что они смотрят по телевизору. Важно поддерживать российские мультфильмы игрушками», - сказала Рыжкова.

Торговый дом «Гулливер и Ко» (Gulliver & Co Toys) входит в ТОП-3 ведущих российских поставщиков игрушек. В дистрибутивном портфеле Бизнес-направления Gulliver & Co Toys более 40 брендов.

