«Меньше не стало»: Названа доля ушедших иностранных компаний детских товаров

Из-за ухода зарубежных компаний в России не стало меньше магазинов, в которых продаются детские товары, отметила в эфире НСН Антонина Цицулина. 

Российский рынок детских товаров составил порядка 990 миллиардов рублей по итогам прошлого года, при этом доля ушедших компаний составляет лишь 40 миллиардов рублей, рассказала президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

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«Последние пять лет с развитием электронной торговли началась трансформация. Два года пандемии и сегодняшний год для многих больших сетевых розничных магазинов стали критическими. Совокупно это те магазины, которые представляли широкую группу продукции: и одежду, и игрушки. Это примерно около 500 магазинов совокупно. Российский рынок детских товаров составляет порядка 990 миллиардов рублей по итогам 2021 года, а доля ушедших компаний составляет порядка 40 миллиардов. Это не говорит о том, что стало меньше магазинов, в которых продаются детские товары», - сказала Цицулина.

Ранее сообщалось, что посещаемость магазинов для детей в сентябре — октябре упала на четверть год к году. Причина — в уходе с рынка и приостановке развития крупных сетей детских товаров. Такие данные привел «Коммерсант» со ссылкой на Focus Technologies.

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ФОТО: РИА Новости
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