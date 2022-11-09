«Меньше не стало»: Названа доля ушедших иностранных компаний детских товаров

«Последние пять лет с развитием электронной торговли началась трансформация. Два года пандемии и сегодняшний год для многих больших сетевых розничных магазинов стали критическими. Совокупно это те магазины, которые представляли широкую группу продукции: и одежду, и игрушки. Это примерно около 500 магазинов совокупно. Российский рынок детских товаров составляет порядка 990 миллиардов рублей по итогам 2021 года, а доля ушедших компаний составляет порядка 40 миллиардов. Это не говорит о том, что стало меньше магазинов, в которых продаются детские товары», - сказала Цицулина.

Ранее сообщалось, что посещаемость магазинов для детей в сентябре — октябре упала на четверть год к году. Причина — в уходе с рынка и приостановке развития крупных сетей детских товаров. Такие данные привел «Коммерсант» со ссылкой на Focus Technologies.

