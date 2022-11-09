Российские детские конструкторы назвали недооцененными

«С точки зрения международных брендов параллельный импорт работает, иначе бы мы не продолжали работать. Бренд Lego очень сильный, еще какое-то время он продержится без рекламной поддержки. По другим брендам есть опасение, что отсутствие контента серьезным образом скажется на внимании и на спросе к ним. Надеюсь, что что-то может получиться и с российскими франшизами в части конструкторов. Это очень сильно недооцененная зона, потому что те конструкторы, которые есть, не учитывают российскую специфику. Хотя у нас есть совершенно шикарные франшизы», - сказала Голенкова.

Ранее Мария Голенкова в пресс-центре НСН отмечала, что в России вместо компании Lego будет работать сеть «Мир кубиков».

